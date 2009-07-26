Учора о 18.15 у селі Ужинець Млинівського району Рівненської області внаслідок ДТП четверо осіб загинули і четверо постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, водій легкового автомобіля „ВАЗ-2110”, не вибравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з легковим автомобілем „Renault-19”, який рухався попереду, та виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з легковиком „ВАЗ-2105”.

Постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Усього за добу на території України зареєстровано 131 ДТП, у яких загинули 14 осіб і травмовані 173.