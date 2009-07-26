На території України зареєстровано 131 ДТП
12:04, 26 липня 2009Разное
1019 0
Загинули 14 осіб і травмовані 173
Учора о 18.15 у селі Ужинець Млинівського району Рівненської області внаслідок ДТП четверо осіб загинули і четверо постраждали.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, водій легкового автомобіля „ВАЗ-2110”, не вибравши безпечної дистанції, допустив зіткнення з легковим автомобілем „Renault-19”, який рухався попереду, та виїхав на зустрічну смугу, де сталося лобове зіткнення з легковиком „ВАЗ-2105”.
Постраждалих з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Усього за добу на території України зареєстровано 131 ДТП, у яких загинули 14 осіб і травмовані 173.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter