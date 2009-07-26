Гроза знеструмила шахту

У Макіївці Донецької області на шахті «Холодна Балка» (ДП «Макіїввугілля») подано напругу. Станом на 17.00 вугільне підприємство працює у нормальному режимі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби у Донецьку, неполадки на районній підстанції були оперативно усунені і вже о 15.18 на шахту «Холодна Балка» було подано напругу.

Сьогодні, 26 липня, грозою вибило напругу на районній підстанції Харцизька, внаслідок чого була знеструмлена шахта «Холодна Балка» і зупинено вентилятор головного провітрювання.

У штабі підкреслили, що у момент виникнення нештатної ситуації (близько 14.00) під землею перебували 272 гірники.