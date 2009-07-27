Річка Каланчак опинилася під загрозою зникнення

Річка Каланчак (Каланчацький район Херсонської області) опинилася під загрозою зникнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Херсонського обласного управління екології.

Згідно з повідомленням, загрозою для водоймища є дві греблі, збудовані на річці ще за часів СРСР неподалік від села Приморське Скадовського району.

За даними управління екології, зараз на цьому місці веде своє господарство приватна агрофірма, яка використовує греблі під час розведення риби.

У той же час, як зазначають екологи, сучасні кліматичні умови, відсутність бюджетного фінансування на оновлення старих очисних споруд і підживлення водою унеможливлюють подальше повноцінне існування річки. Влітку річка або пересихає, або в ній застоюється вода.

«Експерти побоюються, що за кілька років водоймище може повністю пересохнути, а селище Каланчак залишитися без основного водного джерела», - наголосили екологи.