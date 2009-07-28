На трасі Київ-Чоп мікроавтобус зіткнувся з легковиком та перекинувся

В Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп водій автомобіля Renault Magnum, рухаючись в напрямку Житомира, не вибрав безпечної швидкості та дистанції й скоїв зіткнення з мікроавтобусом Peugeot, що рухався попереду в попутному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, де перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.