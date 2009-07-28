На трасі Київ-Чоп мікроавтобус зіткнувся з легковиком та перекинувся
09:47, 28 липня 2009Разное
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Травмовані п`ятеро людей
В Житомирській області на автодорозі Київ-Чоп водій автомобіля Renault Magnum, рухаючись в напрямку Житомира, не вибрав безпечної швидкості та дистанції й скоїв зіткнення з мікроавтобусом Peugeot, що рухався попереду в попутному напрямку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, після зіткнення мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, де перекинувся.
Внаслідок ДТП водій та четверо пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.
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