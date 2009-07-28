Під колесами потяга «Мінськ - Сімферополь» загинула жінка

У Криму жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами поїзда «Мінськ - Сімферополь».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.

Трагедія сталася на залізничному переїзді станції «Сімферополь».

Загинула жінка, 1959 року народження, наголошується в повідомленні МНС.

На місце пригоди виїжджали медики, представники транспортної прокуратури й лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».