Під колесами потяга «Мінськ - Сімферополь» загинула жінка
10:08, 28 липня 2009Разное
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Трагедія в Криму
У Криму жінка, яка переходила залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, загинула під колесами поїзда «Мінськ - Сімферополь».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, інформація про нещасний випадок надійшла до рятувальників напередодні.
Трагедія сталася на залізничному переїзді станції «Сімферополь».
Загинула жінка, 1959 року народження, наголошується в повідомленні МНС.
На місце пригоди виїжджали медики, представники транспортної прокуратури й лінійного відділу міліції станції «Сімферополь».
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