Вибух газу у Києві: є жертви

Сьогодні вночі у столичному мікрорайоні Осокорки, в приватному житловому будинку стався вибух побутового газового балону без подальшого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула одна особа, ще троє у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовані.

Причина вибуху встановлюється.