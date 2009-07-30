Вибух газу у Києві: є жертви

09:59, 30 липня 2009
Разное
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Одна особа загинула, троє травмовані

Сьогодні вночі у столичному мікрорайоні Осокорки, в приватному житловому будинку стався вибух побутового газового балону без подальшого горіння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула одна особа, ще троє у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовані.

Причина вибуху встановлюється.

 

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