Вибух газу у Києві: є жертви
09:59, 30 липня 2009Разное
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Одна особа загинула, троє травмовані
Сьогодні вночі у столичному мікрорайоні Осокорки, в приватному житловому будинку стався вибух побутового газового балону без подальшого горіння.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинула одна особа, ще троє у стані середнього ступеню тяжкості госпіталізовані.
Причина вибуху встановлюється.
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