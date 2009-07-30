На Житомирщині розбилася фура з пивом: 37 бочок «випарувалося» (фото)

29 липня в Житомирський райвідділ міліції звернувся житель смт. Решетилівка Полтавської області із заявою про те, що 28 липня близько 5 годин 30 хвилин на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Вереси, сталася дорожньо-транспортна подія за участю автомобіля «МАЗ» з напівпричепом, в якому перевозилися металеві бочки з пивом.

У період з 6 до 10 годин невідомими було викрадено 37 бочок пива по 50 літрів кожна. Загальна сума збитку становить 50 тис. гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка почала першочергові дії по встановленню всіх обставин злочину. Про це повідомляє прес-служба УМВС України в Житомирській області.

Обком з посиланням на Житомир.info Фото Зої Юхимчук/ УНИАН