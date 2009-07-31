Під вікнами наче пройшли бої. Куди скаржитися на дороги?

Я почав рахувати, скільки ж вибоїн потрібно об’їхати, аби наблизитися до мого будинку на Оболоні. Загалом налічив 21 яму, що дуже нагадують воронки після вибухів снарядів...

Думка

Заїжджаю на машині у двір свого будинку на Оболоні в Києві. Їхати треба обережно. По-перше, дворова дорога повз наш та сусідні будинки досить завантажена – проїздять автомобілі мешканців району. По-друге, чимало машин припарковано на узбіччі. А головне, сама дорога – немов після війни.

Якось з цікавості я почав рахувати, скільки ж вибоїн потрібно об’їхати, аби наблизитися до будинку з боку вулиці Північної. Загалом налічив 21 яму, що дуже нагадують воронки після вибухів снарядів. Малих дірок у покритті, які можна проїхати без наслідків для ходової, я не рахував.

А ще 2–3 роки тому вибоїни, які теж з’являлися регулярно, усе ж таки час від часу прикривали асфальтом.

...Приїхавши додому, знайшов папірець із записом: «С-20123». Це – чарівний код, який я зберіг після звернення до Київської державної адміністрації. Скаргу на покриття залишив на «гарячій лінії», за допомогою якої мер складає список добрих справ для киян. От і я долучився. Думаю, треба допомогти мерові покращити Київ. Тим більше що його, мерова служба, сама запропонувала. Ось як це було.

Перший заступник голови КДМА Денис Басс заявив, що Київська міська державна адміністрація ремонтуватиме дороги протягом трьох діб. Ну, думаю, нарешті. Бо ж не дві дороги в Києві – Хрещатик та проспект Перемоги, гадаю… А в нас проїзд – ого-го! – не в кожному карпатському селі такі ями є!

2 червня зателефонував у мерію, після того одразу про всяк випадок набрав ще й Київавтодор, думаю, теж поскаржусь. Не вийшло – їх такі питання, виявляється, не цікавлять. Це мовляв, не дорога, а тому – прерогатива жеку.

Телефонувати до житлової контори не став за браком часу. Думаю, мерія сама з ним розбереться.

А оце недавно повертаюся з відпустки. І що? Водій зрозуміє – ямки без вчасного латання стають ямами, а ями – ямищами...

29 липня набрав номер, куди скаржаться, 1551. Чемна дівчина знайшла мою скаргу і… запропонувала зареєструвати її вдруге. Виявляється, жек №511, що обслуговує цю територію, 17 липня дав мерії відповідь: «Неможливо виконати у зв’язку з відсутністю фінансування».

Я дурнувато посміхався дівчині в слухавку і…мовчав.

Вона перепитала, чи будемо повторно подавати скаргу, бо «ні вас, ні нас така ситуація не влаштовує...»

Я поклав трубку. Якщо їх “не влаштовує”, і все одно нічого не робиться, то що дасть моя повторна чи переповторна скарга?

Дмитро Стаховський, Київ