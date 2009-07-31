В результаті ДТП автомобіль потонув у каналі

На Донеччині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в каналі потонув автомобіль з жінкою-пасажиром.

Як повідомили УНІАН в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, на пульт зв`язку 79-ї самостійної державної пожежної частини надійшло повідомлення про те, що в сел. Новий Світ Старобешівського району, в канал водосховища Старобешівської ТЕС внаслідок ДТП упав в воду автомобіль «ГАЗ-2401».

До місця події виїхав підрозділ МНС з п’яти осіб. На місці було встановлено, що водієві автомобіля після падіння машини в канал вдалося вибратися на берег. За допомогою гумового човна і автокрана рятувальники зачепили автомобіль і витягли його на берег. У салоні автомобіля була загибла жінка, 1965 року народження.

Причини і обставини події розслідуються.