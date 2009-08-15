Міліція депортує кримінальних авторитетів до Росії (фоторепортаж)

1 серпня бійці спецпідрозділу УБОЗ Головного управління МВС в Сумській обл. провели операцію із затримання шістьох кримінальних авторитетів з України і дев’ятьох – з Росії, які в ресторані "Околиця" проводили «сходку», обговорюючи перерозподіл сфер впливу.

13 серпня правоохоронці депортували в Російську Федерацію чотирьох з них. Громадян Росії було передано російським прикордонникам на прикордонному пункті пропуску «Юнаковка». Обласний адміністративний суд заборонив їм в’їзд до України на 5 років.

Фото надане сектором зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Сумській області / УНІАН