На "Міс Всесвіт" відбулася репетиція виходу в бікіні (фото)

До початку конкурсу "Міс Всесвіт-2009" залишається 4 дні. 23 серпня в готелі Atlantis Paradise Island Resort на Багамах журі обере переможницю, яка одержить приз, дарунки і контракт з організацією Miss Universe на рік. Серед спонсорів - Нью-Йоркська кіноакадемія, фірми - виробники одягу, взуття, косметики і ювелірних виробів.

Напередодні красуні репетирували одну з традиційних програм конкурсу – вихід у бікіні. Цього року звання "міс Всесвіт” приїхали виборювати дівчата з 85 країн. Україну представляє Крістіна Коц-Готліб.