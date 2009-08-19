На "Міс Всесвіт" відбулася репетиція виходу в бікіні (фото)
05:47, 19 серпня 2009Разное
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До початку конкурсу чотири дні
До початку конкурсу "Міс Всесвіт-2009" залишається 4 дні. 23 серпня в готелі Atlantis Paradise Island Resort на Багамах журі обере переможницю, яка одержить приз, дарунки і контракт з організацією Miss Universe на рік. Серед спонсорів - Нью-Йоркська кіноакадемія, фірми - виробники одягу, взуття, косметики і ювелірних виробів.
Напередодні красуні репетирували одну з традиційних програм конкурсу – вихід у бікіні. Цього року звання "міс Всесвіт” приїхали виборювати дівчата з 85 країн. Україну представляє Крістіна Коц-Готліб.
|Фото Reuters
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