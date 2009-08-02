Міс Україна відлітає на Багамські острови (фото)
07:19, 02 серпня 2009Разное
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Фінал «Міс Всесвіту» 23 серпня
"Міс Україна Всесвіт-2009" Крістіна Коц-Готліб відлетіла на Багамські острови представляти Україну на світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт-2009".
Одразу після прибуття Крістіна й інші представниці з понад 80 країн світу готуватимуться до конкурсу. Фінал «Міс Всесвіт-2009» відбудеться 23 серпня.
Національне вбрання і фінальна сукня, в якій на сцені "Міс Всесвіт-2009” з`явиться учасниця, створені українським модельєром Сергієм Єрмаковим.
Окрім вбрання українська красуня повезе на Багами спеціальний сувенір для добродійного аукціону - футбольний м`яч з автографами всіх футболістів «Шахтаря» (на фото).
Фото Володимира Гонтаря / УНІАН
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