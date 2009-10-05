Хто отримає Нобелівську премію: прогнози і версії

Сьогодні в Швеції відкривається 108-й Нобелівський тиждень з оголошення імені лауреата в галузі фізіології та медицини, повідомляє телеканал "Вести". Найближчого дня стануть відомі володарі премії і в інших дисциплінах. Зокрема, у вівторок, 6 жовтня в шведській столиці буде оголошено про рішення Нобелівського комітету з фізики, 7 жовтня - з хімії, 8 жовтня - з літератури. У п`ятницю, 9 жовтня, в Осло буде названий лауреат премії миру. Останнім визначиться володар "Премії з економіки пам`яті Нобеля", встановленої Банком Швеції в 1968 році. Це відбудеться у понеділок, 12 жовтня.

За традицією, Нобелівські комітети до останньої миті нічого не повідомляють ні про самих претендентів на премію, ні про тих, хто їх висунув. Шість років тому британський букмекерський сайт "Ледброукс" почав приймати ставки на лауреатів Нобелівської літературної премії і вже кілька разів "вгадував" переможців, але на іменах в галузі медицини спробувати збагатитися поки ніхто не ризикує.

Наукові розділи газет і журналів роблять власні припущення. Зокрема, оглядачка центральної газети "Дагенс Нюхетер" Карин Бойс, яка кілька разів правильно визначала лауреатів напередодні офіційного оголошення, викликавши тим самим підозри у витоку інформації, цього року пророкує премію чотирьом відкриттям: кров`яних стовбурових клітин, зробленому канадськими докторами Ернстом Маккаллохом і Джеймсом Тіллом, ядерних гормональних рецепторів француза П’єра Шамбона, американців Роналда Еванса й Елвуда Дженсена, відкриття ензиму, який допомагає синтезувати теломери на кінцях хромосом, американців Елізабет Блекберн, Керол Грейдер і Джека Шостака, і, нарешті, четверте пов`язане з вивченням ферментів, задіяних у процесах синтезу рибонуклеїнових кислот, яке провів американець Роберт Редер.

На думку шведської журналістки, переконливими ознаками можливого отримання цими науковцями високої нагороди в Стокгольмі є присуджена їм раніше премія імені Альберта Ласкера в США і частий індекс цитування наукових робіт, згідно з агентством "Томсон Рейтер". Ще однією "непрямою прикметою", на її думку є те, що, наприклад, Блекберн п`ять років тому була запрошена на Нобелівський симпозіум у галузі хімії.

У своєму заповіті Альфред Нобель доручив місію вибору лауреата з фізіології й медицині Каролінському інституту в Стокгольмі, який заснований 1810 року і є нині одним з провідних освітніх і наукових медичних центрів світу. Створений при ньому Нобелівський комітет складається з п`ятьох постійних членів, які, в свою чергу, мають право запрошувати експертів для консультацій.