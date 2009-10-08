Україна скоротила випуск бензину в січні-вересні 2009 р. порівняно з аналогічним періодом 2008 р. на 3,6% - до 2,447 млн. т. Такі дані наводяться в повідомленні Міністерства палива і енергетики країни. Виробництво дизельного палива зросло на 3,3% - до 2,49 млн. т. Випуск мазуту скоротився на 0,6% - до 1,7 млн. т.

Обсяги переробки нафтової сировини (нафта, конденсат, газойль) зросли на 0,7% - до 8,312 млн. т. Її поставки на заводи збільшилися на 0,5% - до 8,271 млн. т.

У вересні 2009 р. випуск нафтопродуктів зріс порівняно з вереснем 2008 р., зокрема бензину на 31,1% - до 319,8 тис. т, дизпалива - на 41%, до 328,8 тис. т, мазуту - на 45,2% - до 235,9 тис. т. Переробка збільшилася на 34,3% - до 1,058 млн. т. Поставки нафтової сировини зросли на 27,6% - до 1,025 млн. т.

Потужності НПЗ України розраховані на переробку близько 50 млн. т нафти за рік. Завантаження НПЗ за 9 місяців зросло до 20,1% - з 19,8% за 9 місяців 2008 р. Простої скоротилися з 801 до 763 діб.

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