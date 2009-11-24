Богатирьова в Лівії підписала Меморандум

Апарат Ради національної безпеки і оборони України і Рада національної безпеки Лівії підписали сьогодні меморандум про взаєморозуміння і співпрацю.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документа відбулося у столиці Лівії Тріполі. Від української сторони документ підписала секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, від лівійської – радник з питань національної безпеки Лівії Мутассім КАДДАФІ.

Перед підписанням відбулися переговори, на яких сторони обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці у політичній, економічній сфері і сфері безпеки.

Особлива увага була приділена питанням реалізації досягнутих на найвищому рівні домовленостей і положень програми співпраці між Україною і Лівією на 2008-2009 роки.

Делегації двох країн також обговорили нинішній стан реалізації взаємовигідних українсько-лівійських проектів.

Серед пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці в ході переговорів торкалися питань взаємодії у протидії сучасним викликам і загрозам, зокрема у рамках міжнародних організацій, співпраці по лінії спецслужб, військово-технічної співпраці тощо.

Крім того, були обговорені питання реалізації спільних інвестиційних проектів у сферах сільського господарства і розвитку інфраструктури Лівії, зокрема туристичної сфери і капітального будівництва.

Сторони також торкнулися тем співпраці в авіаційній і космічній сферах, в паливно-енергетичному секторі, зокрема в нафтогазовій галузі і електроенергетиці.

Підписаний меморандум містить практичні механізми взаємодії. Серед них, зокрема, проведення двосторонніх консультацій з питань безпеки із залученням з української сторони спецслужб, Міністерства внутрішніх справ, експертів апарату РНБО і відповідних структур з лівійської сторони.

Сторони також обговорили механізм встановлення взаємного обміну інформацією і досвідом у сферах боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, контрабандою, нелегальною міграцією, незаконною торгівлею зброєю і наркотичними речовинами.

Підписаний документ також передбачає формування експертної робочої групи і проведення засідань для координації контролю за виконанням досягнутих домовленостей, а також проведення зустрічей на різних рівнях для постійної підтримки конструктивного діалогу між відповідними державними органами у сфері безпеки.