Деякі люди, які не вживають продукти тваринного походження, м'яко кажучи, "здивовані".

Іноді інтернет раптово "відкриває" для себе кулінарні факти, про які, здавалося б, усі давно знають. І ось якщо нещодавно в центрі уваги були паприка і запашний перець, то тепер черга дійшла до старого доброго пармезану.

"Сьогодні дізнався, що пармезан роблять зі шлунка теляти - я зараз просто заплачу. Схоже, тепер мені доведеться стати веганом", - написав один користувач у Twitter, викликавши хвилю здивування в інших. Традиційно пармезан роблять із коров'ячого молока, витримуючи щонайменше 12 місяців у мідних чанах, де молоко нагрівають і додають інгредієнти на кшталт сироватки та сичуга, пише IFL Science.

Саме сичуг - те, що не подобається веганам, вегетаріанцям і просто тим, кого відштовхує думка про фермент зі шлунка теляти. Тваринний сичуг - це фермент, який отримують із четвертого шлунка невіднятого від матері теляти (іноді також ягняти або козеняти).

"На цьому етапі свого життя тварина харчується тільки молоком, тому в її шлунку міститься велика кількість природного ферменту хімозину, який сприяє згортанню молока. З віком кількість хімозину знижується, і його замінюють інші ферменти, необхідні для перетравлення твердої їжі", - заявляє британське спеціалізоване сирне видання The Courtyard Dairy.

Хімозин допомагає відокремлювати молочні тверді частинки від рідини.

У сироварінні сичуг використовується для утворення щільних згустків і відіграє вирішальну роль у створенні потрібної текстури сиру. У той час як деякі рецепти використовують кислоту або бактерії, що виробляють кислоту, сировари застосовують сичуг, щоб краще розкрити смак і аромат готового сиру.

Деякі виробники тепер використовують рослинний сичуг, проте більшість, як і раніше, дотримується традиційних методів. Тому, якщо ви вегетаріанець, варто уточнити в офіціанта, з якого саме сиру зроблено страву, перш ніж просити "посипати зверху пармезаном".

