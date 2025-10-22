Словаччина залишалася останньою, хто не погодився після того, як країни ЄС уздили остаточний текст минулого тижня.

Посли Євросоюзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її війною проти України, який включає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомила в середу Данія, яка головує в ЄС, пише Reuters.

"Ми дуже раді повідомити, що щойно отримали повідомлення від держави-члена, яка залишилася, про те, що тепер вона може зняти своє застереження щодо 19-го пакета санкцій", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Словаччина залишалася останньою, хто не погодився після того, як країни ЄС погодили остаточний текст минулого тижня. Прем'єр-міністр країни Фіцо зажадав від Європейської комісії гарантій щодо високих цін на енергоносії та узгодження кліматичних цілей із потребами автовиробників і важкої промисловості. Словацький дипломат заявив, що вимоги країни були задоволені завдяки новим пунктам, доданим до підсумкового комюніке саміту лідерів ЄС у четвер.

"У зв'язку з цим була запущена письмова процедура схвалення Радою. Якщо заперечень не надійде, пакет буде ухвалено завтра до 8:00 ранку", - сказано в документі.

Важливо, що заборона на СПГ набуде чинності у два етапи: короткострокові контракти закінчуються через шість місяців, а довгострокові - з 1 січня 2027 року. Повна заборона набуває чинності на рік раніше, ніж зазначено в дорожній карті Єврокомісії щодо припинення залежності блоку від російського викопного палива.

Новий пакет також вводить нові обмеження на поїздки для російських дипломатів і охоплює 117 нових суден із "тіньового флоту" Москви, здебільшого танкерів, унаслідок чого загальна кількість суден досягла 558.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент сказав журналістам у Білому домі, що Вашингтон також найближчим часом оголосить про посилення санкцій проти Росії.

США також закликають європейських союзників, країни G7, а також Канаду та Австралію приєднатися до зусиль із запровадження санкцій проти Росії.

