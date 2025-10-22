За словами Сіярто, "питання стоїть тільки про терміни, а не про наміри".

В адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа не відмовилися від ідеї проведення саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті.

Таку заяву зробив у соцмережі Х міністр закордонних справ Петер Сійярто за підсумками зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо. За його словами, підготовка до цього саміту триває.

"Погана новина для провоєнного лобі і хороша новина для тих, хто хоче миру. Після моєї зустрічі з держсекретарем Рубіо стало ясно, що США не відмовилися від проведення Будапештського мирного саміту. Підготовка триває, і питання стоїть тільки про терміни, а не про наміри", – йдеться в заяві Сіярто.

Відео дня

Саміт Трампа і Путіна в Будапешті

Минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним, за підсумками якої анонсував зустріч із диктатором у Будапешті. Точної дати він не назвав, проте сказав, що вона відбудеться найближчим часом.

Однак 21 жовтня низка західних ЗМІ повідомили, що саміт у Будапешті скасовано. Підготовку до нього поставлено на паузу після невдалої розмови між держсекретарем США Рубіо і міністром закордонних справ РФ Лавровим, йшлося в матеріалах медіа.

В Угорщині ж зазначали, що такі заяви не відповідають дійсності, а підготовка зустрічі не зупинялася.

Вас також можуть зацікавити новини: