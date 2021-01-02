Музична казка «У ритмі Африки»

Пересувна крамничка пані Іванки – не просто крамничка старожитностей! Це місце, де народжуються казки! Звідти можна потрапити у запальні африканські ритми поселення Нтомбінде, де чекають пригоди з вождем на ім’я Омбва, підступною Мамбою, справедливим Вчителем, Рожевим Фламінго та багатьма іншими героями захопливої, майже невигаданої історії. Головний герой поселення – сміливий мрійник Тадіан, який врятував свій народ та переміг Велетенського Змія… Чому саме він? Тому, що Тадіан завжди йшов за покликанням свого серця і ніколи не зраджував собі!

Це перша з чотирьох вистав мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у велике мистецтво», створеного за підтримки Українського культурного фонду. Мета проєкту – познайомити дітей зі світом музики, оригінальними інструментами та музичними традиціями різних країн.

Дітлахи дізнаються та почують такі етнічні африканські музичні інструменти, як барабани атабаке, кпанлого та джембе, а ще – мелодійні берімбау та калімбу!

Музична казка «Велика Jazz-подорож»

Яскрава та динамічна історія для всієї родини про розвиток джазового мистецтва. Під час вистави із загадкової пересувної крамнички пані Іванки - до якої в гості завітає винахідник саксофону Адольф Сакс - діти вирушать у далеку подорож. Разом з рабами-утікачами вони подолають шлях через всю Америку аж до блискучого Карнегі-холу. Саме там новостворена група «Мамба-бенд» вперше зіграє джазові імпровізації, а сам стиль «джаз» назавжди завоює серця мільйонів глядачів. Вистава наповнена кумедними ситуаціями, веселими пригодами та різними несподіваними відкриттями. Наприклад, вона розповість, як українська колискова вплинула на створення всесвітньовідомого джазового хіта!

«Велика Jazz-подорож» – друга з чотирьох вистав мистецько-освітнього проєкту «Перший крок у велике мистецтво».

Діти почують такі джазові музичні інструменти, як саксофон та контрабас. А ще – дізнаються про етапи розвитку джазу від «робітничих» пісень та «спірічуелс» до всесвітньовідомого джазового хіта!

Музичні казки відбудуться на новій «Сцені 77» - під дахом Театру.

Квитки ТУТ: http://operetta.com.ua/event/u-ritmi-afriki-2/

Квитки ТУТ: http://operetta.com.ua/event/muzichna-kazka-velika-jazz-podorozh-na-stseni-77-2/

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3)

Коли: 03 та 05 січня

Початок о 12:00

Рекомендована вікова категорія 6+ та 7+

Шановні глядачі! Зверніть увагу, щодіє вільна посадка.

Діти будуть сидіти на подушках, тому просимо взяти змінне взуття.

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Автор: УНІАН