Будівництво трьох ЖК «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах» зупинилось два роки тому. 25 серпня цього року НБУ визнав банк «Аркада» неплатоспроможним і запустив процес ліквідації. За розпорядженням Віталія Кличка, ПрАТ «ХК «Київміськбуд» мав провести аудит трьох комплексів «Аркади». За його результатами інвесторам банку “Аркада” має бути запропоновано схему добудови наших будинків та новий забудовник. Строк аудиту - 2 місяці. Наразі цей термін пройшов, а результат ще публічно не оголошено.

Тому ми знову змушені виходити на мітинг та перекриття Хрещатику 30 листопада.

Ми просимо киян з розумінням поставитись до наших дій і перепрошуємо за тимчасові незручності. Але іншого способу захистити свої права на житло у нас немає.

Основні вимоги інвесторів:

Публічне оголошення результатів аудиту, призначення нового Забудовника.

Публічне оголошення джерел фінансування будівництва всіх трьох ЖК: «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Прийняття рішення про добровільну компенсацію з бюджету міста Київ витрат Фондів фінансування будівництва АТ АКБ «Аркада» на соціальну інфраструктуру в розмірі 1.4 млрд. грн.

Передача земельної ділянки 176 Га на Осокорках-Центральних новопризначеному забудовнику. Зобов’язати нового забудовника прибуток з проекту забудови цієї земельної ділянки використовувати в якості основного джерела фінансування будівництва всіх ЖК та гарантії завершення будівництва трьох ЖК без доплат з боку інвесторів.

Вжити необхідних дій для пошуку та повернення з метою фінансування будівництва виведених коштів з банку «Аркада», що були стягнуті у вигляді надвисоких комісійних при перерахуванні забудовнику.

Підписання Меморандуму про взаємодію і співпрацю при відновленні та завершенні будівництва житлових комплексів та нежитлових приміщень, що споруджувались АТ АКБ «Аркада».

Невідкладне введення в експлуатацію будинків високого ступеню готовності (ЖК «Патріотика» - №26 Львівський, №16 Асканія, ЖК «Еврика» - №14, №18, №15).

План мітингу, що відбуватиметься 30 листопада 2020 року:

09:30 - початок МЕГА-мітингу біля Офісу Президента.

12:30 – 12:50 - піша хода МЕГА-мітингу до КМДА.

13:00 – 18:00 - перекриття Хрещатика, звернення до мера міста Києва.

План АвтоМітингу ( Деталі https://investors.in.ua/automiting-plan-30-11-2020/ ):

07:00 – 07:15 – збір групи АвтоМітинг на Столичному шосе.

07:15 – 07:30 – рух колони АвтоМітингу до резиденції Президента України.

07:30 – 09:30 – очікування Президента України під час проїзду його кортежу.

09:30 – 10:30 – рух колони АвтоМітингу від резиденції Президента до КМДА.

10:30 – 18:00 – паркування авто біля КМДА та приєднання до МЕГА-мітингу під Офісом Президента.

Довідково:

Відеоанонс: https://www.youtube.com/watch?v=LGJj2zgKnZA&feature=emb_title

Ресурси: https://www.facebook.com/ArkadaNedobudovi

Канал Об'єднання інвесторів банку Аркада

Фото, відео з наметового містечка та попередніх акцій

https://investors.in.ua/photo-video/

Інформаційна довідка: https://investors.in.ua/information-reference-2/

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Автор: УНІАН