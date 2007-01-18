Кримські татари у масовій сутичці відстояли захоплену територію

Сьогодні в Сімферополі виникла бійка за участю кримських татар через земельну ділянку в одному з мікрорайонів міста.

Як повідомили кореспонденту УНІАН свідки події, будівельники підприємства ТОВ "ОЛВІКРИМ" збиралися поставити огорожі навколо ділянки по вул.Балаклавській у Сімферополі, яка числиться у фірми в оренді. Однак учасники кримськотатарського самозахоплення, які перебували неподалік, перешкодили цьому, внаслідок чого виникла бійка. Кримські татари кидали в будівельників каміння й палиці, декілька учасників бійки одержали синці й травми. За даними очевидців, у бійці брали участь кількасот осіб, а після цього на землі валялися "заточені болти, довжиною близько 20-25 сантиметрів". Як зазначили свідки події, на місце інциденту прибули співробітники МВС і спецпідрозділу "Беркут".

Згідно з повідомленням Центру громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, поширеним сьогодні, 18 січня о 02:50 до чергової частини Сімферопольського міського управління міліції надійшла інформація про те, що ТОВ "ОЛВІКРИМ" має намір вжити заходів з огородження наявної в нього в оренді ділянки площею 2,6 га по вулиці Балаклавській. Дана ділянка виділена минулого року "ОЛВІКРИМ" під будівництво житлового комплексу і з березня 2006 року захоплена ініціативною групою Даніяла АМЕТОВА (цю людину опоненти називають "король самозахоплень", у 2006 році кримський спікер узяв Д.АМЕТОВА радником. - УНІАН).

Близько 4 години ранку співробітники ТОВ "ОЛВІКРИМ" прибули на місце й приступили до робіт із огородження території, але пікетники, що чергували на самозахопленій ділянці, сповістили про це координаторів акції. На місце почали під`їжджати "представники кримськотатарської громадськості". Міліція відрядила на місце можливого виникнення протистояння довколишні наряди співробітників патрульної служби, полку міліції особливого призначення "Беркут", ДАІ, Центрального райвідділу міліції. Сюди ж прибули двоє заступників начальника Головного управління МВС України в АРК.

"У зв`язку зі швидким збільшенням кількості учасників протистояння було прийнято рішення про залучення додаткових сил внутрішніх військ, а також підрозділів міліції Сімферопольського гарнізону, - повідомляє ЦГЗ. - Між конфліктуючими сторонами було встановлено "живий ланцюжок" зі співробітників міліції".

О 6:45 на заклик лідера акції протесту кримських татар Д.АМЕТОВА "групою кількістю до 60 осіб" було здійснено спробу демонтажу встановлюваної огорожі й "фізичного контакту з будівельниками". "Міліції вдалося локалізувати й погасити конфлікт, а прибулим на ділянку першому заступнику голови міськвиконкому й голові Центрального райвиконкому переконати кримських татар і співробітників "ОЛВІКРИМ" провести додаткові переговори й знайти компромісний вихід із ситуації, що склалася", - повідомляє Центр громадських зв`язків.