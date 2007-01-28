На Вінниччині в автокатастрофі загинули двоє водіїв і пасажирка

Вчора о 17.23 поблизу с. Пултівці Вінницької області на автодорозі Могилів-Подільський - Вінниця зіткнулись пасажирський мікроавтобус "Peugeot" і легковий автомобіль "WV-Santana".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло три особи (два водія і пасажирка легкового автомобіля) та дві особи постраждало (з них дитина 2003 р.н.), яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Вінницькій області.

Всього за добу на території України зареєстровано 117 ДТП, у яких загинуло 19 осіб та 142 - травмовано.