Чи довго триватиме зима? Запитайте Філа... (фото)

Як довго ще триватиме зима на території США розповість у п`ятницю американський "народний метеоролог" бабак Філ, що проживає в місті Панксутоні (штат Пенсільванія).

Щороку 2 лютого його витягують з нори на світло, щоб визначити, чи скоро прийде весна. Якщо заспаний віщун побачить власну тінь, свідчить народна прикмета, то тепла чекати ще півтора місяці. Якщо ж буде похмура погода, то весна не за горами.

Як показує статистика, бабаки скупі на оптимістичні прогнози. За 121 рік, поки в США існує традиція щорічно турбувати тваринку на прызвисько Філ, він бачив власну тінь 96 разів. І це не на жарт турбує багатьох американців, які швидко втомлюються від зими і сумують за весняними днями, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Втім, їх поспішає заспокоїти Національне управління з проблем океану і атмосфери. Згідно його аналізу, за останні роки Філ "у більшості випадків не виявляв здібностей провісника погоди".

Філ робить свій прогноз погоди в урочистій обстановці за великого скупчення народу. Традиція відзначати День бабака (Groundhog Day) дотримується з 1886 року, а занесли її в Новий світ німецькі іммігранти. Правда, роль "провісника" в Німеччині XIX-го століття, згідно з прикметою, виконував борсук. Але, оскільки борсуки в Пенсільванії не водяться, це завдання поклали на бабака.

"Метеоролог" живе в чудових умовах. У норі у Філа постійно підтримується певна температура, його обслуговують кращі ветеринари. Звіра відмінно годують, про що свідчить його вага - більше 9 кілограмів, хоча в дикій природі його вага повинна коливатися від 6 до 8 кілограмів. Раціон Філа з Панксутоні складається із зелені, фруктів, овочів і води.

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