Яке відношення має фігура Президента до формування коаліції та уряду?

Поясніть мені, панове політики, одну, здавалося б, очевидну річ. Яке відношення має діяльність уряду та Верховної Ради – з усіма її фракціями та коаліціями – до обраної фігури Президента?

Чому в депутатів різних мастей, кольорів і рівня корумпованості – тільки й розмов про “переформатування”, відставки, перевибори – наче в нас і близько немає Конституції?

Як не шукала в Основному Законі, але не знайшла там жодного натяку на те, що парламент має формуватися під особу Президента.

Зрозуміло, що “донецькі демократи” хочуть захопити всю повноту влади в країні – так само, як це робила б їхня опонентка. Але для громадськості така жадоба влади підноситься чомусь як очевидний, обумовлений чинним законодавством факт: мовляв, маємо свого Президента – тож і прем’єр має бути наш. А з якого це дива?

Україна – врешті-решт не Росія, “тандемів” на кшталт путінсько-медведєвського в нас, слава Богу, немає і не передбачається. Наша Конституція чітко прописує механізм розподілу повноважень між гілками влади та їх НЕЗАЛЕЖНОГО ОДНЕ ВІД ОДНОГО формування.

Ну, обрали собі “нове щастя” на п’ять років, яке має гарантувати дотримання Конституції, прав і свобод громадян, – але Верховна Рада, уряд і місцеві органи влади тут при чому?

Моя думка така, що пані Тимошенко – не місце на посаді прем’єр-міністра. Але з мого ставлення до її прем’єрської діяльності аж ніяк не випливає необхідності переформатування коаліції та усунення цієї пані з посади прем’єра – так само, як і з результатів виборів Президента.

Ну, не подобається донецькому лідеру його конкурентка на виборах... Так що тепер, як казав солдат Швейк, кров’ю блювати?

Президентові Ющенку вона подобається не більше, але з цього аж ніяк не випливала необхідність формування під його особу парламентської більшості чи уряду.

Та й з точки зору суспільної легітимності, як це не прикро, витікає, що саме пані Тимошенко, котра набрала майже стільки само голосів на виборах, як і Янукович, має очолювати виконавчу владу. А Тігіпко, за цією ж логікою суспільного визнання, мав би, скажімо, очолити Національний банк чи РНБО (хоча мені особисто цього б теж не хотілося).

Саме так і має діяти механізм противаг і взаємного стримування від узурпації влади.

...Але панове “донецькі”, схоже, цього розуміти не бажають. Он – уже скасували місцеві вибори, бо вони їм не подобаються. Уявляєте собі щось подібне в будь-якій європейській країні?

Оксана Охрімчук