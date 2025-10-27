Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини конкретних кроків для зменшення залежності від російської нафти.

У США висловили невдоволення Угорщиною через її небажання позбавитись залежності від російського газу. Як заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, Вашингтон очікує від Угорщини конкретних кроків для зменшення енергозалежності від Росії.

Він наголосив, що Угорщина, на відміну від багатьох інших країн Європи, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів у цьому питанні.

"Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - наголосив Вітакер.

При цьому він додав, що США готові допомогти Будапешту у процесі позбавлення залежності від російської нафти та газу.

Він додав, що активних кроків з відмови від російських енергоносіїв США очікують і від інших країн, зокрема, Словаччини та Туреччини.

Угорщина і російська нафта

Санкції Трампа проти російських нафтових гігантів боляче вдаряють по економіці самої Угорщини, оскільки нині 92% імпорту сирої нафти Угорщини надходить із Росії — проти 61% до початку війни.

При цьому, попри тиск з боку США та Брюсселя, Орбан заявив, що його уряд "працює над тим, як обійти санкції", не уточнивши, як саме це планує зробити.

Ця позиція може стати серйозним викликом для адміністрації Трампа. Експерти зазначають, що реакція Вашингтона на спроби Угорщини уникнути санкцій покаже, наскільки рішуче Трамп готовий протистояти союзникам Путіна.

