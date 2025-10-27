У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: актуальний курс долара та євро в понеділок

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 42,19 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 27 жовтня, зріс на 10 копійок і складає 42,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав одразу на 35 копійок і складає 49,35 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 48,35 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у понеділок залишився на попередньому рівні і становить 42,19 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 27 жовтня, залишився незмінним і складає 49,26 гривні.

Нацбанк встановив на 27 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 42 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 10 копійок. При цьому офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 22 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 10 копійок і складає 42,20 гривні за долар, а продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,82 гривні за долар.

Водночас курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 49,23 гривень за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,60 гривні за євро.

