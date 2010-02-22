На тлі секс-сканалу орден єзуїтів подав заяву про банкрутство

На тлі скандалу про сексуальне насильство викладачів над учнями в елітній католицькій гімназії Canisius-Kolleg в Берліні, орден єзуїтів, якому належить школа, подав у США заяву про банкрутство. Як пояснює мюнхенський журнал Focus, зараз один з берлінських адвокатів перевіряє, чи не було серед дітей, які зазнали сексуального насильства в цій та інших католицьких школах у ФРН, американських громадян.

Якщо це підтвердиться, то жертви, очевидно, могли б подати колективний позов проти ордена єзуїтів в США, де сума компенсацій, що призначаються, значно вища, ніж у Німеччині. Проте оскільки орден єзуїтів подав заяву про неплатоспроможність, то в період реструктуризації фінансів цієї організації судові претензії до неї будуть неможливі.

Журнал Focus нагадує, що католицька церква в Америці вже мусила виплатити жертвам сексуального насильства в цілому більше 2 мільярдів євро. Тільки на Алясці орден єзуїтів заплатив 34 мільйони євро 110 громадянам, які заявили про сексуальне насильство з боку священнослужителів. Ще вищу компенсацію одержали більш як 500 постраждалих у Каліфорнії: кожному з них дісталося майже по мільйону євро.

Тим часом, як повідомляє інформаційне агентство dpa, скандал продовжує набирати оберотів. За словами адвоката Урсули Рауе (Ursula Raue), якій орден єзуїтів доручив провести розслідування в школі, про сексуальні домагання наставників заявили вже близько 120 учнів гімназії.