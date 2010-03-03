Пані Тимошенко погрожує грюкнути дверима, але вона може прорахуватися

В усіх країнах, де парламент формує уряд, є класичне правило: члени уряду, навіть у разі висловлення йому недовіри продовжують виконувати свої обов’язки, доки не почне діяти новий. Але „відома проєвропейськи налаштована демократка” пані Тимошенко заявляє, що в разі висловлення недовіри, вона, не чекаючи формування нового уряду, залишить свою посаду й разом з членами своєї команди перейде в опозицію.

Чого ж насправді пані Тимошенко розраховує досягти таким демаршем?

Не секрет, що будучи дуже посереднім стратегом, вона є блискучим тактиком.

Очевидно, що це її рішення може призвести до управлінського колапсу. Бо в умовах глибокої кризи державних фінансів уже з наступного дня почнуться невиплати заробітної плани працівникам бюджетної сфери, пенсій та соціальних виплат. Це, у свою чергу, буде подано таким чином, що поки Тимошенко працювала на посаді керівника уряду, ці виплати здійснювались, а після того, як вона пішла, і почалися проблеми.

Скоріш за все вона розраховує в такий спосіб прискорити позачергові вибори, на яких позиціонуватиме себе як єдиного лідера демократичних сил та головного противника Партії регіонів. Поки що в неї є можливість на хвилі несприйняття значною частиною виборців нового президента України отримати досить суттєву підтримку. Пані Тимошенко усвідомлює, що знову стати прем’єр-міністром вона вже не зможе ніколи, водночас сподівається, по-перше, отримати депутатську недоторканність, яка їй може бути дуже потрібна, по-друге - досить велику фракцію, тим самим зберігаючи можливість впливати на політичну ситуацію в країні.

Її сподівання на дострокові вибори пов’язані зі складнощами навколо формування нової коаліційної більшості. Розбіжності серед народних депутатів фракції НУ-НС такі великі, що набрати 37 голосів на підтримку нової коаліції досить складно. Поки що це виглядає просто неможливим.

Але при всьому цьому спроба Тимошенко прискорити дострокові парламентські вибори шляхом створення управлінського колапсу може призвести до зовсім іншого, вкрай негативного ефекту.

У Януковича та Партії регіонів з’являться моральні підстави, нехтуючи Конституцією та Законом України „Про регламент Верховної Ради” та посилаючись на надзвичайність ситуації, сформувати уряд не на основі рішення коаліційної більшості, у яку входять представники фракцій, котрі мають більшість у парламенті, а лише в результаті простого голосування більше як 225 народних депутатів.

У цьому випадку ми можемо отримати концентрацію влади в руках однієї політичної сили, яка ніколи не відзначалася тяжінням до демократичного розвитку України. Зрозуміло, що цей уряд буде не дуже легітимним, але українське суспільство в умовах реальної загрози соціального й управлінського колапсу може погодитися на це. Причому такий крок не гарантує дострокових парламентських виборів уже цього року.

Отже, не досягши своєї мети, пані Тимошенко може своїми авантюрними діями, які не мають нічого спільного з традиціями парламентської демократії, створити серйозну загрозу для демократичного розвитку країни.

Слід також нагадати пані Тимошенко, що вона як прем’єр-міністр України та члени уряду мають діяти виключно на підставі Конституції України. А в статті 115 Конституції сказано:

„Відставка Прем`єр-міністра України, прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. У цих випадках Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету Міністрів України у строки і в порядку, що визначені цією Конституцією. Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України”.

Отже, у разі реалізації своєї загрози щодо припинення виконувати свої обов’язки пані Тимошенко та члени уряду, котрі приєднаються до її демаршу, прямим і грубим чином порушать Конституцію.

Борис Кушнірук