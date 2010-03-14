Пиво перед сном у Росії треба заборонити

Торгівлю будь-яким алкоголем в Росії, включно з пивом, треба заборонити після 21 години і до ранку, вважає головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко.

"Треба забороняти торгівлю всім алкоголем у вечірній і нічний час. Це нормальна, цивілізована норма", - сказав Онищенко в інтерв’ю РІА “Новости”, коментуючи дискусію навколо планованих на федеральному рівні обмежень торгівлі міцним алкоголем увечері.

Він зазначив, що є два аспекти доступності алкоголю - цінова доступність і територіальна - і запропонував звернутися до досвіду Фінляндії, де спиртні напої продаються в спеціалізованих магазинах, а продаж суворо обмежений за часом.

"Обмеження за часом - це захід, перевірений життям. І, звичайно, треба забороняти з дев`ятої вечора", - упевнений голова Росспоживнагляду.

Він вважає необгрунтованими пропозиції обмежити торгівлю міцним алкоголем у Росії з 23-ї годин. "То давайте з нуля почнемо, коли всі вже сплять? Дев`ять годин - це найбільш активний час, коли людина ще і спати не лягла, і додому ще не зовсім прийшла", - сказав Онищенко.