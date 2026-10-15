Під час атаки на порт Сочі використовувався швидкісний апарат K3 Scout.

Для ударів по російському порту Сочі минулого місяця Україна, ймовірно, використовувала морські дрони британського виробництва. Про це йдеться у статті газети The Times, журналісти якої проаналізували відео, що з’явилися в інтернеті.

Там вони змогли ідентифікувати швидкісний апарат K3 Scout, побудований компанією Kraken Technology у британському графстві Гемпшир. На відео видно, як один із дронів вибухає, не дійшовши до цілі. Джерело в галузі повідомило, що це "був один із багатьох, які прибули до гавані".

Під час операції було пошкоджено російське судно постачання "Нефрит", пришвартоване біля причалу. Українські військові заявляли тоді, що це багатоцільове судно, яке є частиною морської та енергетичної інфраструктури Росії. Воно забезпечувало нафтогазові операції, обслуговувало морські об’єкти, перевозило вантажі та персонал, а також виконувало підводні інженерні роботи.

Відео дня

Автори зазначили, що подібні операції з використанням дронів ще раз показують, наскільки змінився характер ведення війни. Джерело журналістів у галузі також додало, що це демонструє незмінність підтримки України з боку союзників у Великій Британії. "Британська промисловість є ключовою опорою в боротьбі з російською агресією, і ми підтримуємо співпрацю в рамках цих зусиль", – сказав співрозмовник видання.

При цьому відомо, що українські війська вперше застосували британські дрони дальнього радіусу дії для нанесення ударів по військових і промислових об’єктах у глибині російської території в серпні.

Дрони K3 – що про них відомо

Такі автономні катери мають дальність плавання 650 морських миль. Вони можуть скидатися з вертольота і слугувати стартовим майданчиком для сотень озброєних дронів. Вони доставляють дрони-камікадзе або компактні системи протиповітряної оборони на великі відстані зі швидкістю 55 вузлів у відкритому морі.

Залежно від завдання вони можуть залишатися в морі до 30 днів і перевозити корисне навантаження вагою до 600 кг. Вартість кожного катера відносно невисока – близько 300 тисяч євро.

Атака на порт Сочі – більше новин

Нагадаємо, що 3 вересня у морському порту Сочі сталася пожежа. Моніторингові канали повідомляли про атаки безпілотних катерів.

Пізніше Військово-морські сили ЗС України повідомили про успішну атаку на російське судно забезпечення "Нефрит". Як наголошували у ВМС України, діяльність судна була прямою підтримкою військової економіки ворога та фінансуванням агресії проти України.

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