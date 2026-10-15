У Кремлі визнали, що їхній дизель не врятує світовий ринок

У Москві незадоволені європейцями, які розкритикували угоду щодо дизельного палива.

Російське дизельне паливо вже почало надходити на світові ринки, але його вплив на ситуацію в цілому буде обмеженим. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пише "ТАСС".

"Зараз вивільняються досить великі обсяги дизельного палива. Воно почало надходити на світові ринки, і це матиме певний позитивний ефект для стабілізації нафтових ринків. Хоча й не зможе повністю їх стабілізувати. Це теж потрібно усвідомлювати", – заявив Пєсков.

Також він висловив невдоволення позицією європейських країн з цього питання, які розкритикували домовленість про постачання дизельного палива США та Росії.

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"Європа останнім часом традиційно проявляє себе як сторона війни", – заявив речник Кремля.

Угода Трампа щодо дизельного палива – останні новини

Після оголошення угоди президентом США Дональдом Трампом ф'ючерси на дизельне паливо дещо знизилися. Однак аналітики сумніваються в тому, що обсяги, про які заявляв американський лідер, суттєво вплинуть на ціни в США чи інших країнах – звичайно, за умови, що Росія дійсно здійснить постачання.

За словами Трампа, Росія "негайно" надасть обсяг, що дорівнює 2,24 млн барелів. Потім ще 3,73 млн наступного місяця (що еквівалентно приблизно 124 000 барелів на добу протягом місяця), а згодом – удвічі більше.

За даними аналітичної компанії Kpler, на світовому ринку наразі спостерігається дефіцит у розмірі близько 1 млн барелів на добу. Аналітики зазначають, що здатність РФ забезпечити додаткові поставки залишається невизначеною. У короткостроковій перспективі угода навряд чи суттєво покращить глобальні ринкові показники щодо дизельного палива, додають вони.

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