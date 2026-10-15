Стало відомо, коли можуть розпочатися поставки російського дизеля до США

В РФ заявили, що дизельна угода зі США дає змогу російській економіці наростити обсяги видобутку нафти та її переробки.

Перші постачання російського дизельного пального до США можливі через два-три тижні. Це станеться за умови, що буде укладено відповідний контракт, повідомляє ТАСС.

"Щоб здійснити постачання, необхідно укласти контракт, завантажити пальне, зафрахтувати судно та відправити його споживачеві. Усе це займає два-три тижні", – заявив віцепрем’єр РФ Олександр Новак.

Він зазначив, що дизельна угода зі США дає змогу російській економіці наростити обсяги видобутку нафти та її переробки. У свою чергу, міністр фінансів РФ Антон Силуанов казав, що валютні надходження від експорту дизелю підтримають платіжний баланс Росії.

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Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російське дизельне пальне вже поступає на світові ринки.

Дизельна угода між Росією та США – головні новини

9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо відновлення поставок російського дизельного палива на світові ринки. У зв’язку з цим американське Міністерство фінансів тимчасово вивело такі постачання з-під санкцій – до квітня 2027 року.

При цьому віцепрем’єр РФ Олександр Новак повідомив, що Москва достроково скасовує обмеження на експорт дизельного палива. За його словами, у жовтні країна готова поставити на зовнішні ринки 300 тис. тонн дизеля, у листопаді – 500 тис. тонн, а в грудні – 1 млн тонн. Надалі РФ планує наростити щомісячний обсяг експорту до 3 млн тонн.

Дизельна угода викликала обурення в Україні та критику з боку деяких західних політиків. Група американських сенаторів від обох партій вже закликала президента США скасувати дозвіл на імпорт російського дизельного пального. Вони звинуватили адміністрацію Трампа в порушенні федерального законодавства та фінансуванні Москви.

Як повідомив республіканець від штату Пенсильванія Браян Фіцпатрік, після оголошення Трампом домовленості про постачання дизелю у нижній палаті Конгресу ініціюють голосування за блокування закупівель російських нафтопродуктів.

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