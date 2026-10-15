Готичні вихідні та повернення в дитинство: названо головні туристичні тренди 2027 року

Наступного року чотири туристичні тренди користуватимуться особливою популярністю серед туристів.

З року в рік у світі набирають популярність нові формати відпочинку. Ось і на 2027 рік експерти у сфері подорожей прогнозують кілька нових тенденцій.

Згідно зі свіжим звітом Unpack '27 від Expedia Group, наступного року особливою популярністю серед туристів користуватимуться чотири туристичні тренди:

Повернення в дитинство . Цей формат відпочинку передбачає відмову від дорослих обов'язків заради радісних, безтурботних і ностальгічних подорожей. За даними Expedia, у 2027 році подорож у стилі "анти-дорослішання" (Un-Adulting) планують обрати 57% мандрівників, а серед представників поколінь зумерів та міленіалів цей показник сягає 71%. Туристична індустрія активно реагує на цей попит: створюються нові пропозиції, спеціально розроблені для "дитячого" відпочинку дорослих – від лаунж-зони GEO-82 у парку EPCOT (Walt Disney World), призначеної лише для дорослих, до нічних заходів Halloween Horror Nights у Universal Studios Japan, що також орієнтовані виключно на дорослу аудиторію.

. Цей формат відпочинку передбачає відмову від дорослих обов'язків заради радісних, безтурботних і ностальгічних подорожей. За даними Expedia, у 2027 році подорож у стилі "анти-дорослішання" (Un-Adulting) планують обрати 57% мандрівників, а серед представників поколінь зумерів та міленіалів цей показник сягає 71%. Туристична індустрія активно реагує на цей попит: створюються нові пропозиції, спеціально розроблені для "дитячого" відпочинку дорослих – від лаунж-зони GEO-82 у парку EPCOT (Walt Disney World), призначеної лише для дорослих, до нічних заходів Halloween Horror Nights у Universal Studios Japan, що також орієнтовані виключно на дорослу аудиторію. Короткі вилазки між повноцінними відпустками . Кількість пошукових запитів на сайті Hotels.com, що стосуються проживання протягом однієї ночі, зросла майже на 10% порівняно з минулим роком, а інтерес у соціальних мережах до таких 24-годинних поїздок збільшився на 12%. Серед основних причин, через які мандрівники вирушають у подібні "міні-подорожі" (Trip Snacking), – святкування важливої життєвої події (34%), відвідування концерту, шоу або спортивного заходу (32%), а також необхідність швидко "перезавантажитися" у перерві між більш тривалими поїздками (28%).

. Кількість пошукових запитів на сайті Hotels.com, що стосуються проживання протягом однієї ночі, зросла майже на 10% порівняно з минулим роком, а інтерес у соціальних мережах до таких 24-годинних поїздок збільшився на 12%. Серед основних причин, через які мандрівники вирушають у подібні "міні-подорожі" (Trip Snacking), – святкування важливої життєвої події (34%), відвідування концерту, шоу або спортивного заходу (32%), а також необхідність швидко "перезавантажитися" у перерві між більш тривалими поїздками (28%). Готичні вихідні . Згідно з даними Hotels.com, у 2027 році набирають популярності "готичні" готелі – місця з похмурою, драматичною естетикою. Інтерес до них стрімко зростає: 65% мандрівників хотіли б зупинитися в готелі в готичному стилі, а серед зумерів і міленіалів цей показник сягає 71%. Причому зараз "готичні" напрямки, натхненні жанром темного фентезі та популярними сюжетами в культурі, стали цілорічним трендом, а не лише темою виключно під Гелловін. Серед причин вибору таких готелів – інтерес до історичних будівель із багатим минулим (46%), а також до місць, пов'язаних із фольклором, легендами чи чимось надприродним (35%).

. Згідно з даними Hotels.com, у 2027 році набирають популярності "готичні" готелі – місця з похмурою, драматичною естетикою. Інтерес до них стрімко зростає: 65% мандрівників хотіли б зупинитися в готелі в готичному стилі, а серед зумерів і міленіалів цей показник сягає 71%. Причому зараз "готичні" напрямки, натхненні жанром темного фентезі та популярними сюжетами в культурі, стали цілорічним трендом, а не лише темою виключно під Гелловін. Серед причин вибору таких готелів – інтерес до історичних будівель із багатим минулим (46%), а також до місць, пов'язаних із фольклором, легендами чи чимось надприродним (35%). Сет-джеттинг . Хоча подорожі місцями, пов'язаними з популярними фільмами та серіалами, не є новим трендом, у 2027 році цей формат відпочинку все ж трохи зміниться: туристи дедалі частіше прагнуть відвідати такі місця ще до їхньої появи на екранах. Майже половина респондентів заявили, що заздалегідь шукають інформацію або бронюють подорожі до локацій, які з'являться у проектах, що ще не вийшли на екрани – серед зумерів та міленіалів цей показник сягає 58%. Так, кількість пошукових запитів, пов'язаних із Монако, зросла більш ніж на 120% через 30 днів після того, як стало відомо, що зйомки шостого сезону серіалу "Емілі в Парижі" відбудуться саме там. А кількість згадок про Маямі в контексті подорожей збільшилася на 64% порівняно з минулим роком – на тлі новин про перезапуск серіалу "Поліція Маямі".

Що стосується найпопулярніших напрямків для відпочинку в 2027 році, то, згідно з прогнозом експертів Expedia Group, тут, серед іншого, туристи найбільше захочуть відвідати префектуру Хіого в Японії, острів Холбокс у Мексиці, місто Пусан у Південній Кореї та місто Перуджа в Італії.

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Куди поїхати у 2027 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше пошукова система Skyscanner склала список із 10 найпопулярніших туристичних напрямків для подорожей у 2027 році. Очолила його столиця Киргизстану – місто Бішкек.

Також компанія назвала 10 найвигідніших міст світу для поїздки у 2027 році. Тут лідером стало іспанське місто Більбао.

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