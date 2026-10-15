Після зниження тиску Росія нахабно відкинула ідею про перемир’я: Сибіга відреагував

Послаблення тиску на Росію з боку США призвело до збільшення нахабства в РФ.

Росія відкидає можливість встановлення перемир’я у війні проти України. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга написав у мережі X.

"Росія вчергове відкидає мир. Це знають усі. Але те, наскільки відкрито росіяни готові відкидати пропозиції президента Трампа, показує, наскільки вони знахабніли. Саме так стається, коли тиск слабшає: що менше тиску, то більше зарозумілості", - наголосив Сибіга.

Таким чином глава МЗС України відреагував на сьогоднішню заяву російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова про те, що на жодне перемир’я Росія не піде.

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Зокрема, Лавров, виступаючи у Баку, заявив, що оскільки в Україні не будуть проводитися вибори, то Росія не піде на перемир'я. "Зеленський дав чітко зрозуміти, що вибори його не цікавлять, тому що він це обставив такими умовами, які заздалегідь неприйнятні. Жодного припинення вогню для того, щоби знову привели до тями і накачали зброєю, не буде", - зробив чергову цинічну заяву Лавров.

Можливість "енергетичного перемир'я" з РФ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про "енергетичне перемир’я" між Україною і Росією. За його словами, "воно вже тривало".

Водночас в Україні про таку угоду нічого не знали. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ця заява Трампа стала для нього новиною. Водночас, Зеленський заявив, що Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії також це підтримали.

Однак, РФ продовжила масовано та інтенсивно обстрілювати Україну. Так, Росія в ніч на 14 жовтня атакувала всі три ТЕЦ Києва та критично важливі обʼєкти у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів. Також під удар потрапили енергооб’єкти на Харківщині.

Своєю чергою, Міністерство оборони РФ підтвердило, що Росія порушує енергетичне перемир’я. Зокрема, там заявили, що в ніч на 14 жовтня вони атакували енергетичні обʼєкти в низці областей України.

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