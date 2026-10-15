Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на п’ятницю

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,31 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 16 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,89 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 9 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,31 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,88/45,93 грн/дол., а до євро - 50,31/50,34 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 15 жовтня знизився на 7 копійок і складав 45,30 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,79 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 9 копійок і становив 50,78 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,09 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 10 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 50,75 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 49,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

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