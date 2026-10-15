Росія у жовтні заробить більше на нафті і газі, ніж рік тому: у Reuters розкрили цифри

Росія - третій за величиною виробник нафти у світі після США та Саудівської Аравії.

У жовтні доходи федерального бюджету РФ від податків на нафту й газ мають зрости на 10% у річному вимірі - до 1 трлн рублів (11,97 млрд доларів). Відповідні розрахунки представив Reuters.

Очікується, що доходи від податків на нафту й газ більш ніж удвічі перевищать вересневі показники.

Це значною мірою зумовлено щоквартальними виплатами додаткового податку на прибуток від видобутку нафти. Без урахування цього податку жовтневі надходження, за прогнозами, перевищать вересневі приблизно на 164 млрд рублів (1,96 млрд доларів), або на 36%.

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Розрахунки Reuters ґрунтуються на даних про видобуток нафти й газу, обсяги переробки нафти, а також постачання на внутрішній і міжнародні ринки.

Світові ціни на нафту різко зросли через перебої з постачанням, спричинені конфліктом на Близькому Сході. Однак позитивний (для Росії) ефект від подорожчання нафти буде частково нівельований очікуваним скороченням видобутку приблизно на 5% у третьому кварталі 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

У бюджеті РФ на 2026 рік передбачено доходи від нафти й газу на рівні 8,918 трлн рублів (близько 106,7 млрд доларів) із загальної суми надходжень у 40,283 трлн рублів (близько 482,3 млрд доларів).

За оцінкою Reuters, сукупні російські доходи від нафти й газу за січень-жовтень 2026 року становитимуть 6,45 трлн рублів (близько 77,2 млрд доларів), що на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Поставки російських енергоресурсів - головне

Раніше УНІАН писав, що завдяки домовленостям зі США Москва розраховує збільшити експорт дизельного пального та поповнити бюджет додатковими надходженнями від його продажу. Наразі Москва веде переговори з Вашингтоном про укладення відповідних угод.

За умови, що буде укладено відповідний контракт, перші партії російського дизельного пального можуть надійти до США вже за два-три тижні. На інші ринки, за словами прессекретара президента РФ Дмитра Пєскова, російське дизельне пальне вже постачається.

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