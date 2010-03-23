У понеділок в Києві страйк на транспорті

У Києві 29 березня водії тролейбусно-експлуатаційного депо №2 з 5.00 до 10.00 проведуть попереджувальний страйк з вимогою погасити борги із заробітної плати.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного форуму профспілок України, за участі якого 23 березня відбулися переговори колективу й адміністрації тролейбусно-експлуатаційного депо.

Трудовий конфлікт виник, зокрема, через те, що працівники тролейбусного депо №2, а це 900 осіб, отримали лише 30% зарплати за січень, а за лютий не отримували жодних виплат.

Водночас, за інформацією члена ініціативної групи, водія Олександра КОРНІЄНКА, «Київпастранс» отримав з бюджету 127 млн. грн. на погашення боргів із зарплат. Однак дирекція депо, яку очолює Василь НАЗАРЧУК, на сьогоднішній зустрічі з колективом стверджувала, що не отримувала від влади коштів. О.КОРНІЄНКО заявив, що працівники інших транспортних підприємств - наприклад, депо №3 - зарплату за січень отримали повністю, а за лютий – 50%.

“На зборах колектив депо не отримав від керівництва чіткого пояснення причин затримки зарплат, тому водії депо №2 одностайно висловилися за проведення попереджувального страйку 29 березня”, – сказано уповідомленні профспілок.

Таким чином, наступного понеділка на 5 годин буде припинено рух тролейбусів на більшості маршрутів на правому березі Києва.

Окрім виплати зарплат, працівники депо вимагають урегулювати проблему з проходженням наркологічного контролю водіїв: зараз ця система вкрай нераціональна і призводить до втрати особистого часу, який водіям не оплачується.

Крім того, вони виступають проти порушення вимог безпеки праці – за нинішніми правилами водії та кондуктори тролейбусів мусять передавати зміну не на території депо, а безпосередньо на маршруті.