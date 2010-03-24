Чому різко зросли ціни на бензин?

Член президії партії “Єдиний Центр”, народний депутат Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що Антимонопольний комітет має негайно розпочати розслідування стрибка ціни нафтопродуктів на вітчизняних АЗС.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

“Є всі підстави вважати, що різке зростання ціни бензину та дизпалива в середньому на 30 копійок стало результатом узгоджених дій операторів ринку”, – заявив він, коментуючи зростання вартості пального в Україні.

На думку політика, важко уявити звичайним збігом обставин ситуацію, коли АЗС, які мають різних власників та отримують пальне з різних джерел, зокрема й із-за кордону, одночасно вирішили підняти ціни. «За різким зростанням ціни нафтопродуктів може бути приховане бажання нафтотрейдерів заробити на традиційному збільшені попиту на пальне у весняно-літній період. Ми вже мали подібні ситуації і в 2006 році, і в 2008 році. Але тоді такі дії пояснювалися або значним зростанням світової ціни нафти, або різкими коливаннями курсу національної валюти. Жодного із цих чинників сьогодні немає. Ціна нафти виросла лише на кілька відсотків, а національна валюта останнім часом тільки міцнішає», - наголосив народний депутат.

В.ПЕТЬОВКА переконаний, що потужні гравці намагаються прозондувати ринок та перевірити на міцність нову владу. «Після зміни уряду постачальники та продавці нафтопродуктів більше не мають жодних «моральних» зобов’язань перед владою. Крім того, вони намагаються з вигодою для себе скористатися змінами в новій адміністративній вертикалі, яка поки що більше зосереджена на кадрових питаннях», - впевнений політик.