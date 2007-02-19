У тонелі метро поїздом травмовано чоловіка

На станції Київського метрополітену «Політехнічний інститут» 18 лютого приблизно о 14.30 поїздом було травмовано чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України в м. Києві, з’ясовано, що чоловік, 1967 року народження, житель Житомирської області без певного місця проживання перетнув загорожу меж станції і спустився в тунель, яким курсують електропоїзди, «з метою справити малу потребу».

Незважаючи на те, що спрацювала захисна система перетину меж станції, поїзд почав рух, травмувавши чоловікові ногу.

Працівники міліції, які охороняють метрополітен, отримавши повідомлення про інцидент, витягли потерпілого з тунелю та передали лікарям швидкої допомоги.