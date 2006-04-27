Учені вивели формулу довголіття

Здоровий спосіб життя може продовжити життя на десятиліття. Дослідження свідчить, що навіть немолоді люди можуть отримати користь із зміни способу життя.

Це простий рецепт, але він може подовжити вам життя на 11 або і більшероків. Дослідження, проведене в Кембріджі на замовленням міністерства охорони здоров`я, вивело формулу довголіття. Відмова від паління додає п`ять років, помірні фізичні навантаження - ще три роки. І ще три- п`ять порцій фруктів і овочів на день. Для тих, кому диван дорожчий за все інше, навіть груша в день не мине марно.

Дані були одержані в результаті дослідження образу і тривалості життя більше 25 тис. осіб у віці 45-79 років в Норфолку. Воно показало, що найрішучіші з нас можуть подовжити своє життя більш ніж на десятиліття.

Навіть ті, хто соромиться ходити в спортзал, можуть додати собі два роки, щодня з`їдаючи яблуко або грушу додатково до свого звичайного раціону.

Дослідження вперше дало реальним цілям здорового способу життя - від правильного харчування й фізичних навантажень до думки про те, що стояти краще, ніж сидіти, - кількісну оцінку. Щоб відзначити це, Тоні Блер і заступник міністра охорони здоров`я Керолайн Флінт почали нову кампанію "Маленькі зміни - великі зміни", перевзулися в кросовки і побігли, демонструючи нації шлях до молодості.

Кей Ті Хо з кафедри клінічної геронтології медичного факультету Кембріджа, яка керує подальшими дослідженням, заявила, що провести деякі вдосконалення в своєму житті ніколи не пізно.

Якими б малими ні були зміни в способі життя, вони можуть продовжити його на роки. "Кожна крихітна добавка активності чинить сильну дію на здоров`я, - сказала вона. - Якщо неактивні люди рухаються у напрямі помірної активності, це знижує рівень смертності на 15-20%".

Ступінь активності вашого дозвілля має залежати від виду вашої роботи. Той, хто сидить в офісі, потребує години вправ на день, щоб додати собі три роки. Перукареві або продавцеві, які стоять весь день на ногах, для досягнення такого ж результату достатньо 30 хвилин. Водопровідникові, прибиральниці, медсестрі, муляреві й будівельнику не потрібно нічого, оскільки їх рід занять включає фізичну роботу.

Невеликі зміни в режимі харчування теж дають відчутний результат. П`ять порцій фруктів і овочів на день приносять максимальну користь. Але навіть збільшення кількості порцій з нуля до однієї або з двох до трьох продовжують життя на два роки, показує дослідження.

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