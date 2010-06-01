ДТП на заході Москви переросло у велику бійку

Велика бійка сталася на заході Москви, повідомив РІА “Новости” співрозмовник у правоохоронних органах російської столиці. За його словами, уродженець Кавказу приблизно о 23.00 на іномарці збив підлітка на Боровському шосе неподалік кінотеатру "Солнцево".

Потерпілий одержав тяжкі травми, про його стан наразі невідомо (за даними інших ЗМІ - він помер).

"На місце події приїхали родичі збитого підлітка, а також земляки винуватця ДТП, між якими відбулася бійка", - сказав співрозмовник. За його словами, в ній брали участь близько 40 осіб з обох боків.