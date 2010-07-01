За що нам, журналістам-«сукам», полюбити міністра Володимира Яцубу

Цей міністр, безумовно, заслуговує звання найщирішого в урядовому загоні Азарова – Януковича. Нагадаємо, що вчора міністр регіонального розвитку Володимир Яцуба перед засіданням кабміну, висловлюючи невдоволення скупченям журналістів, назвав їх словом на літеру «с...» і ще вжив слово на «б...».

Мої колеги заважали йому пройти. Коли журналісти кинулися наярювати міністрові Кабінету міністрів Анатолію Толстоухову з проханням прояснити, за що ж нас так матюкають (він серед іншого виконує роль супервайзера в таких ось питаннях), той відключив мобільний телефон, а через приймальню з ним теж не з`єднували. Зайнятий, він, напевно, щоб з якимись су...ми з`ясовувати стосунки. Правда, увечері міністерство регіонального розвитку й будівництва прислало спростування, в якому Володимир Яцуба заявляв, що нічого такого не говорив, мовляв, журналістові почулося, міністр просто хотів пройти.

Сиджу от і не знаю, кому вірити: колегам, які не хочуть продовження скандалу, але й від слів своїх не відмовляються, чи міністрові. Повірю, мабуть, міністрові.Це не вперше, коли братія акул пера «звела наклеп» на інтелігентного міністра. Ось недавно писали, що будучи в Львові, міністр висловив невдоволення робітникам за повільне будівництво терміналу, сказавши, що вони розвели тут “быковство”.

Здається, навіть якщо він і говорив таке, то це не образливо.

Володимир Яцуба - типовий інтелігент у першому поколінні. В Англії інтелігент це хто? - Якщо дід - випускник Оксфорда, батько - випускник Оксфорда, то внук і син, представник третього покоління сім`ї, який закінчив Оксфорд, вже інтелігент. Яцуба в інтерв`ю одному виданнюрозповідає, що вся його сім`я 250 років працювала на Дніпропетровському метзаводі «Комінтерн» (насправді, заводу, якщо вірити його офіційному сайту, вдвічі менше років...) Отже, дід – завод Комінтерну, батько – завод Комінтерну, внук – завод Комінтерну і вже інтелігент у версії Партії Регіонів.

Як справжній інтелігент, дружина якого їздить на Лексусі й Мерседесі, а сам міністр - на Лендкрузері, він скромно відмовчується, як йому, чиновникові, вдалося заробити на його квартири, ділянки й машини. Втім, не будемо нишпорити по чужих кишенях. Врешті-решт, тільки матеріальної допомоги міністр минулого року одержав 35 тисяч гривень.

А ще в пана Яцуби є дивна звичка, про яку він щиро розповів журналістові: він перед сном гладить свій улюблений карабін. Не засне, каже, поки карабін не погладить. Ну, хто б нам іще про себе таке розповів? Тому не чіпайте Яцубу, він дуже вразлива людина, він сам у тому ж інтерв`ю зізнався, що «справжній керівник живе не орденами, а думкою людей. Іноді криве слово простої людини ранить на все життя».

І не згадуйте йому матюків, він не лається, він так розмовляє. Не згадуйте, тим паче, що вечорами він весь час гладить свій карабін.

Маша Міщенко