Ватикан схвалив ”Євангеліє від Іуди”

В Італії та Великобританії 21 березня 2007 року вийшла книга під назвою "Євангеліє від Іуди" ("The Gospel According to Judas"), схвалена римським Папським біблейським інститутом. У ній, на подив багатьох віруючих, не міститься згадки про чудеса, творені Ісусом: ні перетворення води на вино, ні ходіння по водах, ні заспокоєння бурі в Галілейському морі. Автор "П`ятого Євангелія" - Бенджамин Іскаріот (Benjamin Iscariot). За цим псевдонімом стоять двоє - популярний британський белетрист лорд Джеффрі Арчер (Jeffrey Archer) і падре Френсіс Молоні (Francis Moloney), один з радників у теології Папи Римського Бенедикта XVI, зазначає газета The Times.

Автори "Євангелія від Іуди" відмовилися від розповідей про чудеса, бо вважають їх пізнішими вставками, зробленими в ранньохристиянську епоху. Проте воскресіння Христа в книзі жодним чином не заперечується. Також Молоні і Арчер визнають історію зради Іуди, але відмовляються від епізоду з тридцятьма срібняками. Розповідачем "Евангелія" Молоні і Арчер зробили сина Іуди, і в книзі немає епізоду самогубства зрадника. Нарешті, автори наполягають на тому, що Ісус був скоріше пророком, ніж Месією.

Лорд Арчер, автор кількох бестселерів, в 2001 році був засуджений до чотирьох років тюремного ув’язнення за клятвопорушення і брехню судові, а в 2003 році випущений достроково. В інтерв`ю The Times він розповів, що виношував ідею написати Євангеліє від Іуди п`ятнадцять років і зміг здійснити свою мрію завдяки участі падре Молоні. Оглядач газети The Daily Telegraph, що поцікавився у Арчера, чи не намагається лорд, обіляючи ім`я Іуди, обілити себе самого, у відповідь почув рекомендацію "Go boil your head", що на можна перекласти приблизно як "убий себе об стіну".

Лента.ру