З наведеною інформації виходить, що організованої оборони села просто не було.

"Прорив" росіян у прикордонне село Грабовське на Сумщині став можливим через "безвідповідальне" ставлення до своїх обов'язків групи військових, які відповідали за оборону населеного пункту. Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

"Можна повідомляти про "прорив" в прикордонній зоні, переважаючою кількістю ворога. Але якщо подивитися на те, як утримувалася прикордонна ділянка в Грабовському, то "переважаюча" кількість противника тут поняття широке. Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач, а найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював", - повідомляють аналітики.

За даними DeepState, українські бійці, які перебували в селі, надавали свою табельну зброю місцевим мешканцям і байдуже реагували на ворожі дрони. Наприклад, "могли під тими ж дронами "накривати поляну". Зазначається, що відповідні кадри в Мережі вже оприлюднили росіяни.

"Ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити. Наразі, село перебуває в сірій зоні. Чи захоче противник його утримувати вже під постійними ураженнями наших дронів - покаже час. Але це дзвінок того, що необхідно провести аудит прикордонних ділянок і перевірити утримання позицій, щоб потім не довелося робити заяв про відступ через спроби противника "прорвати" кордон, "переважаючою кількістю", - додали аналітики.

Події в селі Грабовське

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що у ніч на 20 грудня російські окупаційні війська зайшли до прикордонного села Грабовське Сумської області та, за даними місцевих ЗМІ і підтвердженням старости села, вивезли до РФ понад пів сотні цивільних мешканців, які раніше відмовилися від евакуації. Також повідомлялося про подальший рух російських підрозділів у бік хутора Високий і села Рясне, де частину населення встигли евакуювати волонтери та представники влади, однак значна кількість людей залишилася.

Пізніше у ЗСУ також підвтердили появу росіян в Грабовському, але запевнили, що далі ворог не просунувся. За словами військових, зараз тривають заходи із вибивання окупантів із Грабовського. При цьому втрату населеного пункту ЗСУ пояснили так:

"Російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу села Грабовське, розташованого на кордоні з РФ. Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського", - повідомив офіцер Головного управління комунікацій ЗСУ Дмитро Лиховій.

