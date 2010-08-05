Китай хоче будувати спільно з Україною пожежні танки

Китай зацікавлений в спільному з Україною виробництві пожежних танків «Імпульс», повідомляє proUA з посиланням на прес-службу ГУ МНС в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, наприкінці липня на Черкащині побувала делегація, що представляє оборонну галузь Китаю.

Гостей цікавили наукові і практичні розробки у сферіі пожежегасіння.

Щоб ознайомитися із зазначеними досягненнями, зокрема з імпульсною установкою пожежного танка, китайська делегація відвідала загін державної пожежної охорони, що охороняє великого виробника мінеральних добрив, - підприємство «Азот».

Під час випробувань гостям були продемонстровані можливості установки.

«Гості були вражені і захотіли не тільки перебрати черкаський досвід у галузі пожежної бронетехніки, а й детальніше ознайомитися з науковою складовою цієї розробки», - сказано в повідомленні.

Вони висловили зацікавленість у впровадженні спільного проекту з виробництва цієї техніки.

За повідомленням прес-служби, танк «Імпульс» призначений для гасіння складних пожеж, зокрема у важкодоступних місцях нафтовидобутку і на великих хімічних підприємствах.

До переваг установки належать висока швидкість гасіння пожеж, можливість гасіння на великій відстані, порівняно низька собівартість.

Коли запаси порошку в танку закінчуються, установку можна заряджати будь-якою сипучою речовиною, піском чи землею.

На сьогодні в Україні таких танків кілька, один з них - у Черкасах.

Перший зразок пожежного танка був створений у середині 1980 років в Київському конструкторсько-технологічному центрі. Перший зразок 40-ствольної установки «Імпульс», яка стріляє вогнегасним порошком на відстань 100 метрів, з`явився 1990 року. У його розробці також брали участь українські фахівці.