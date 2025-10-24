Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики попередив, що росіяни і китайці дедалі більше використовуватимуть ШІ для створення дипфейків.

Майже всі відео із працівниками територіальних центрів комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) про "бусифікацію" створені за допомогою штучного інтелекту, усе це - дипфейки, заявив голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Про це він сказав в інтерв’ю Телеграфу, відповідаючи на запитання, чи такий контент відображає реальну ситуацію з мобілізацією в країні. За його словами, окремі випадки порушення законодавства трапляються, і люди, які за це відповідальні, "отримують відповідно до законодавства покарання".

"Але не так давно громадські організації, які займаються моніторингом інформаційного простору, з використанням штучного інтелекту проаналізували величезний масив відео про ТЦК, які продовжують гуляти соцмережами. І з’ясувалося, що майже всі такі відео це підробка. Майже всі! Тобто або зняті не в Україні (на тимчасово окупованих територіях), або взагалі створені за допомогою штучного інтелекту", - заявив Потураєв.

Він сказав, що це просто дипфейки.

Нардеп зауважив, що це проблема, з якою нам треба боротися:

"І росіяни, і китайці дедалі більше будуть використовувати штучний інтелект для створення дипфейків. Але тільки за допомогою ШІ ми зможемо боротися з тим, що створюють інші ШІ. А далі точно ніхто не буде здатен відрізнити правду від підробки. Тільки ШІ зможе".

Новини про роботу ТЦК в Україні

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненою Сухопутними військами ЗСУ інформацією, у серпні 198 із 218 інцидентів (91%), пов’язаних з роботою працівників ТЦК, виявилися фейками та маніпуляціями. Лише 20 випадків (9%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави. Як зазначалось, інформація, яка поширювалася як порушення закону з боку військовослужбовців, була перекручена з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави.

У березні цього року Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №12442, що запроваджує кримінальну відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами і членами ВЛК.

Із 1 вересня усіх працівників ТЦК зобов’язали носити бодікамери під час роботи на вулиці. Цей крок має дозволити забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК.

Днями стало відомо про трагічний випадок в одному з київських ТЦК. Так, журналістка Дарина Трунова опублікувала пост, у якому повідомила про смерть сина своїх знайомих у Києві після того, як його мобілізували.

Після цього поліція повідомила, що розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту в столиці.

Правоохоронці інформують, що були опитані свідки, і "попередньо встановлено, що 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався".

