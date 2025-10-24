Блакитне світло вільно розповсюджується у товщі крижаних брил на відстані до десяти метрів.

Деяким айсбергам, які мають синій колір, може бути декілька тисяч років - дослідники пояснюють, що блакитні відтінки у величавих краєвидах Антарктики створюється дуже довго.

Добірку крижаних красенів оприлюднив Національний антарктичний науковий центр. Йдеться, що фото зробила біологиня 30-ї експедиції Зоя Швидка.

"Чи знали ви, чому айсберги іноді мають блакитний колір? Цей процес дуже тривалий. Щорічно льодовик збільшується внаслідок випадіння та ущільнення снігу. Під вагою бульбашки повітря стискаються і частково розчиняються. Загалом лід стає прозорішим, але розчинений у ньому кисень пропускає лише синій колір, поглинаючи всі інші", - розповіли науковці.

За їхніми словами, блакитне світло вільно розповсюджується у товщі крижаних брил на відстані до десяти метрів. Айсберги з такого льоду здаються блакитнішими за інші, а в їхніх розщелинах чи печерах можна помітити глибоке синє або фіолетове світло. Таким "брилям" може бути сотні чи навіть тисячі років.

Гренландія зменшується

Нагадаємо, за словами науковців, Гренландія, найбільший на Землі острів, зменшується і зміщується, а деякі його частини розширюються. З моменту піку останнього льодовикового періоду близько 20 тис. років тому танення крижаних покривів послаблює тиск на сушу.

Через це сталася деформація тектонічної плити і глибоких гірських порід, що призвело до того, що розміри Гренландії зменшилися. Також, як зазначають дослідники, Гренландія за останні 20 років зміщувалася на північний захід приблизно по 2 сантиметри на рік.

