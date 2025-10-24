Taurus зменшили для винищувачів пʼятого покоління: що відомо про нову ракету

Модернізована ракета KASOM від Taurus стане компактнішою версією Taurus KEPD 350, придатною для використання у винищувачах п’ятого покоління.

На авіасалоні ADEX 2025 у Сеулі компанія Taurus Systems представила макет нової крилатої ракети KASOM (Korean Advanced Stand Off Missile) — модифікації, зменшеної під розміри внутрішніх відсіків озброєння сучасних винищувачів п’ятого покоління, пише Defense Express.

KASOM створена як компактніша альтернатива оригінальній Taurus KEPD 350. Порівняно з попередницею, ракета стала коротшою і легшою:

довжина — ≈4 м (було 5,1 м);

ширина — ≈0,95 м (було 1,08 м);

маса — ≈970 кг (було 1 400 кг);

дальність — ≈400+ км (було 500+ км).

Нова конструкція орієнтована на інтеграцію з південнокорейськими літаками KF-21 Boramae і навчально-бойовими FA-50, зокрема під варіанти з внутрішніми відсіками озброєння у літаках п’ятого покоління. На виставці показали макет і брошуру характеристик — виглядає, що проєкт ще на стадії розробки.

Перевага KASOM — збереження низької помітності платформи: розміщення в внутрішньому відсіку дозволяє літакам зберігати стелс-характеристики, чого неможливо досягнути при підвісці на зовнішніх підвісках. Саме через вимогу внутрішнього розміщення озброєння Німеччина свого часу обрала для F-35A норвезько-американський JSM замість стандартного Taurus — і цей урок, схоже, спонукав Taurus до створення компактнішої версії.

KASOM створюється на базі попереднього проєкту KEPD 350K-2, який мав орієнтуватися на легкі бойові літаки (наприклад, FA-50) і не викликав достатнього інтересу. Зараз Taurus робить ставку на сумісність із KF-21 та потенційно з літаками НАТО, однак поки що не повідомлялося про зацікавлених замовників або готові прототипи.

Експерти відзначають, що поява компактних високоточних "стенд-оф" ракет стає важливою у світі, де дедалі більше операторів використовують літаки з внутрішніми відсіками, і де стелс-властивості є ключовою перевагою у сучасних повітряних операціях.

Німеччина запускає виробництво нових Taurus

Нещодавно Міністерство оборони Німеччини оголосило перелік оборонних проєктів, на які буде виділено 25 млн євро. Серед них згадується будівництво виробничих потужностей для виготовлення нових крилатих ракет Taurus Neo.

Всього Німеччина планує купити 600 одиниць Taurus Neo, а ціна однієї ракети становитиме близько 3,5 млн євро. Перші поставки можуть відбутися тільки у 2029 році.

