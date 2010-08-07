Майбутньому прем'єрові Бельгії загрожують через сексуальну орієнтацію

Однією з провідних тем в усіх бельгійських засобах масової інформації став анонімний лист, одержаний фламандським телеканалом VTM, з погрозами на адресу лідера франкомовних соціалістів Еліо Ді Рупо, ймовірного кандидата на посаду майбутнього прем`єр-міністра Бельгії. Про це з Брюсселя повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Лист починається дивними словами: «В ім`я Аллаха, в такій мусульманській країні як Бельгія, гомосексуаліст у жодному разі не може стати прем`єр-міністром». Еліо Ді Рупо, якому доручено погодити позиції учасників майбутньої правлячої коаліції за підсумками парламентських виборів, що відбулися в Бельгії в червні, давно не приховує своєї нетрадиційної орієнтації.

Сам політик коментувати цю загрозу відмовився, посилаючись на зайнятість важливішими справами. «Я погоджую те, що не погоджується», - відбувся жартами Ді Рупо.

Прокуратура ще не визначилася, чи буде призначене судове розслідування. «Справу ще не прийнято до провадження», - заявила офіційний представник прокуратури Женевьєв Сересья. Кризовий центр міністерства внутрішніх справ Бельгії, який відстежує терористичні погрози, вважає, що Ді Рупо поки що не потребує спеціальних заходів захисту. Водночас федеральна поліція заявляє, що сприймає серйозно одержаний лист.