Про недооцінену гривню, або На що вказує індекс Біг Мака

Нещодавно американський журнал The Economist відновив свій «індекс Біг Мака», згідно з яким українська валюта виявилася знову істотно недооціненою.

Індекс Big Mac розраховується на основі ціни гамбургера в ресторанах McDonald`s у різних державах. За основу береться ціна бігмаку в США, і якщо в якійсь країні бігмак дорожчий, тоді її валюту називають переоціненою, якщо ж ціна менша (як у випадку з Україною), тоді валюту вважають недооціненою – тобто, курс долара до місцевої валюти в цій країні повинен, нібито, бути нижчим.

За даними згаданого видання, в Україні цей гамбургер коштує зараз 14,5 гривень, що відповідає 1,84 долара, якщо рахувати за нинішнім курсом 7,9 грн./дол. А в ресторанах McDonald`s в США він продається по 3,73 долара. На цій основі проводиться арифметичний розрахунок, який вказує, що долар в Україні ніби то повинен коштувати 3,88 гривні (14, 5/ 3,73), і, отже, українська національна валюта недооцінена до американської валюти на 51% - або трохи більш ніж в два рази ((1 – 3,88/7,9) х 100%).

Серйозні експерти, звичайно ж, із гумором ставляться до даної методики розрахунку «справедливого» курсу національних валют по відношенню до долара США, здогадуючись, що власники світової мережі McDonald`s домовилися з журналом The Economist про регулярну публікацію «індексів Біг Мака» в рекламних цілях. Проте видання не пише, що дані розрахунки є всього лише жартом, і багато, скажімо так, не дуже грамотних фінансистів клюють на цю вудку.

На жаль, до останніх відносяться і деякі високопоставлені держслужбовці економічного профілю України, які, до того ж, визначають валютно-курсову політику в країні. Ми маємо на увазі, в першу чергу, нашого головного банкіра Володимира Стельмаха.

Так, у листопаді 2008 року він закликав українців не купувати тверду валюту, оскільки гривня, за його словами, залишається недооціненою валютою, про що свідчать розрахунки курсу через індекс Біг Мак. «У нас валюта, вона повинна бути 2,22 - до євро», - заявив тоді Володимир Стельмах. А весною того року він також мотивував оцінками по індексу Біг Маку рішення НБУ про проведення ревальвації гривні. Нагадаємо, курс гривні з відмітки 5,05 грн./дол. на початку 2008 року опустився до приблизно 4,6 грн./дол. влітку того ж року.

«Прошу – одумайтеся! Тому що пройде час, десь не більше року: все буде зовсім по-іншому. Прийде стабілізація економіки, відновляться наші міжнародні позиції і так далі: і буде втрата», - закликав, зокрема, до розсудливості співвітчизників у 20-х числах листопада 2008 року Володимир Стельмах. Багато хто його тоді не послухався і, як виявилось, правильно зробили: у ті дні курс в обмінних пунктах знаходився на рівні 6,2-6,3 грн./дол.; за рік, у листопаді 2009 року, він складав близько 8,2 грн./дол.; сьогодні – 7,9 грн./дол. Причому, якби не кредити МВФ у 2008-2009 роках, то долар би зараз коштував в Україні набагато дорожче. А ті, хто повірили ще докризовим заявам Стельмаха про недооцінену гривню і обміняли свої долари на гривню або взяли довгострокові кредити в твердій валюті, потім гірко про це пошкодували.

Нижче пропонуємо обгрунтування того, чому розрахунки недооцінки або переоцінки валют по відношенню до долара на підставі «індексу Біг Мака» є, м`яко кажучи, некоректними, а грубо кажучи – обманом.

Отже, що є цим широко розрекламованим гамбургером? В Інтернеті можна знайти, що до його складу входять рублений біфштекс із 100% яловичини, булочка з кунжутом, 3 шматочки сира ементаль, дві скибочки помідора, свіжий листок салату, цибуля і пікантний соус. З інших джерел виходить, що в цьому гамбургері ще мають бути присутніми 2 шматочки маринованих огірків. Втім, точність складу не має принципового значення – загалом, це бутерброд із хліба, м`яса і ще кількох інших продуктів харчування.

Продаються гамбургери в ресторанах McDonald`s, які, по суті, є кафе, що працюють на принципі самообслуговування клієнтів, що теж не має значення для наступного розрахунку. У цих ресторанах-кафе трудяться: касири, які одночасно виконують декілька інших функцій; безпосередньо кухарі, які смажать м`ясо, нарізують і розкладають овочі, сир і т.д.; працівники, які прибирають зі столів, і прибиральниці, які миють підлогу після закриття; водії автомобілів, що доставляють продукти зі складів, ті, хто вивозить відходи і т.п.; менеджери, бухгалтери і, можливо, охоронці.

Спробуємо порівняти роботу такого закладу в Україні і в США, прийнявши для спрощення, що там виробляють тільки гамбургери, а якісь напої та інші товари не власного виробництва реалізують попутно без отримання від цього доходу. Крім того, порахуємо, що продукти харчування, необхідні для виготовлення бутербродів, купуються на оптових базах за однаковою ціною (у доларах) – і в США, і в Україні. Також приклад для розрахунку, що плата за оренду приміщень, амортизація устаткування, витрати на енергоресурси і на одноразовий посуд в обох випадках однакова.

Припустімо, що протягом однієї години роботи продається в середньому 100 гамбургерів і розрахуємо можливий норматив трудовитрат на виробництво і реалізацію одного такого бутерброда. Візьмемо до уваги, що постійно протягом робочого дня в кафе трудяться 8 осіб – троє на касах, троє кухарів, один прибиральник столів і один менеджер. Отже, на виробництво і реалізацію одного гамбургера ними витрачається 0,08 людино-години або 5 «людино-хвилини».

Проте є ще один або два водії, які обслуговують, скажімо, 5-6 таких ресторанів у великому місті, також на всю мережу закладів трудяться один або два бухгалтери, ще прибиральниці і охоронці (які працюють після закриття), а також головний менеджер і його секретарка. Якщо додати їх працю, то вийде, що загальна трудоємність виготовлення і продажу одного гамбургера складає, припустімо, 10 хвилин.

Тепер вирахуємо приблизний розмір зарплати, що входить у собівартість виробництва і реалізації одного гамбургера в таких ресторанах. Зрозуміло, що менеджери і бухгалтери отримують вищу зарплату, ніж касири або прибиральниці, проте візьмемо для простоти розрахунку їх середню зарплату, прирівнявши її до середньої по країні.

В Україні мінімальна зарплата зараз складає 888 грн. на місяць, що відповідає трохи більше 5 грн. на годину. А середня зарплата, наприклад, у червні цього року дорівнювала 2 373 гривні - це близько 12 гривень на годину.

Подивимося тепер, що там із зарплатами в американців. З 24 липня 2009 року мінімальна зарплата в США складає 7,25 доларів США, але в більшості штатів мінімальна ставка ще вища, ніж за Федеральним Законом. Точних свіжих даних за розміром середньої зарплати в США нам знайти не вдалося, але відомо, що, наприклад, у 2004 році неадміністративні працівники одержували в середньому більше 15 доларів на годину.

Приймемо для нашого розрахунку цю цифру, розуміючи, що реально на сьогодні даний показник ще вищий.

При використанні величини середньої української зарплати виходить, що сумарна зарплата у вартості одного гамбургера при трудоємності в 10 хвилин складає 2 гривні (12 грн. х 1/6 години). А в США на зарплати працівникам від одного бігмака при трудоємності в 10 хвилин йде 2,5 долара (15 дол. х 1/6 години).

Як бачимо, в нашому прикладі частка зарплати ресторанних працівників у ціні гамбургера в Україні складає 14%, а в США – 67%. До речі, ці показники не викличуть здивування у вітчизняних економічних експертів. За даними Держкомстату частка зарплати у величині реалізації української продукції, наприклад, за перший квартал цього року складає: у промисловості – 8,3%; у будівництві – 10,8%; у діяльності готелів і ресторанів – 19,0%. У економічно ж розвинених державах ці показники приблизно в 3 рази вищі.

Ось у цьому і весь секрет індексу Біг Мака. Причому, замість гамбургера для порівняння можна використовувати будь-який інший товар або послугу, і чим вищою є частка зарплати в їх собівартості, тим більше буде недооціненою гривня по відношенню до долара. А якщо як мірило узяти вартість робочої сили в США і в Україні (наприклад, середню зарплату на годину), то виявиться, що один долар повинен коштувати всього 80 копійок (12 грн./15 дол.).

Тому якщо індекс Біг Мака для чогось і придатний, то це лише для приблизної оцінки того, наскільки нижче або вище розміри зарплат у якихось країнах у порівнянні із зарплатами американців. Наприклад, у більшості держав Західної Європи цей гамбургер коштує дорожче, ніж у США – тому що там і зарплати вищі. Ну а в Україні, як відомо, середня зарплата в доларовому еквіваленті зараз найнижча серед європейських країн, включаючи навіть Молдову. Саме з цієї причини у нас бігмак виходить одним з найдешевших у світі.

Юрій Глухов